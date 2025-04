"È stata l’applicazione in difesa e il gioco spavaldo in uscita, ma anche lo stile diretto oltre il campo. In tanti nel club hanno apprezzato il modo in cui Simone non si sia fatto tirare per la giacca dal furbo collega Kompany. L’allenatore del Bayern, assieme a Kane, ha lamentato un presunto eccesso di esultanza sul prato dell’Allianz, come chi sembrerebbe già convinto di aver superato il turno. Simone, però, ha riportato la questione nei giusti confini e ha rispedito la miccia nel campo nemico. In generale, è sempre più determinato, anche con parole appuntite, e non si nasconde quando con la manina deve mostrare il tre, come il numero di competizioni che intende vincere", ricorda La Gazzetta dello Sport.