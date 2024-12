"Inzaghi ha iniziato la caccia alla quarta Coppa Italia, trofeo da sempre a lui caro, come si deve. E non era per nulla scontato pensando al passato: da quando è a Milano era stato spesso questo il cancello più insidioso per lui, un po’ perché gli ottavi si infilano in un momento della stagione compresso tra mille impegni e un po’ per il rischio sottovalutazione sempre dietro l’angolo. Niente di tutto ciò si è visto nel gelo di San Siro, anzi il turnover allargato di Simone ha dato risposte interessanti". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport post Inter-Udinese di Coppa Italia.

"Certo, bisogna destare dal torpore Taremi, ma c’è tutta un’altra Inter che scalpita alle spalle dei titolari. Da perfezionista, quale è, Simone è pure andato a ripassare ai raggi X una partita da ricordare come quella di lunedì scorso, senza volersi accontentate dell’abbuffata di gol: «Abbiamo vinto in maniera larga contro la Lazio, ma martedì abbiamo analizzato la gara perché potevamo far meglio in alcune situazioni: si migliora sempre, ogni giorno». E ancora, sull’andamento della corsa: «Stiamo correndo, ma con noi corrono pure altre squadre, come Fiorentina, Lazio, Juve, Milan e Bologna. Per questo devi essere bravo a recuperare e non è semplice: sto alternando tanto anche perché abbiamo qualche problemino dietro, stavolta ho chiesto un sacrificio a Bastoni, mentre Bisseck e Darmian stanno dando garanzie a tutti»", si legge sulla Rosea.