"All’Inter ho tutto quello che voglio per poter far bene e togliermi grandi soddisfazioni". Parole di Simone Inzaghi , pronunciate alla vigilia della gara più importante della recente storia nerazzurra. Il tecnico, al centro di speculazioni e rumors di mercato, ha voluto lanciare un messaggio chiaro: il suo futuro è ancora con l’Inter.

"Vincere e (non) dirsi addio. La sensazione è che a fari spenti in settimana quelle rassicurazioni che chiedeva l’allenatore siano state fornite dal presidente, più sornione del solito tra pacche sulle spalle e strette di mano. Nell’incontro previsto a inizio settimana - tra lunedì e martedì - la sensazione è che tutte le parti in causa arriveranno sì per discutere «del bene dell’Inter», ma anche principalmente per parlare di un futuro comune all’Inter. Perché, dopo tutto, l’Al Hilal non certo è il Real Madrid di Florentino Perez, dove si era accasato José Mourinho dopo aver conquistato il Triplete", sottolinea Tuttosport.