"Il rischio è che l'Italia finisca in un'eterna illusione di rinascita, come una Biancaneve qualunque, non certo quella moderna creata dall'ipocrisia woke: una Nazionale incastrata in un incantesimo che rischia di essere senza fine. Dalla Francia in autunno alla Germania di ieri, due sconfitte a San Siro che ci riportano indietro, allo stato comatoso post europeo. Ci vorrebbe il bacio di un principe. Le sembianze oggi possono essere solo quelle di Sandro Tonali. Perché quello che fa contro la Germania è «Tutto molto bello». Siamo convinti che avrebbe detto così Bruno Pizzul per sintetizzare l'azione del gol del vantaggio azzurro".