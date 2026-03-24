Secondo quanto riferisce Il Giornale, a preoccupare Gattuso è soprattutto lo stato di forma dei calciatori dell'Inter (Esposito a parte), in evidente calo nelle ultime settimane:

"Il forfait di Bastoni preoccupa almeno quanto lo stato di forma degli interisti, l'asse portante di questa nazionale. Bene solo Pio Esposito, che però non è titolare in azzurro. Le prestazioni di Bаrella e Dimarco nelle ultime settimane sono state al di sotto delle attese, vedi anche l'ultima a Firenze".