Domani l'Italia affronta una partita assolutamente decisiva contro l'Irlanda del Nord, playoff dei Mondiali del prossimo anno.
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Giornale – Italia, domani l’Irlanda del Nord: preoccupa lo stato di forma degli interisti
Domani l'Italia affronta una partita assolutamente decisiva contro l'Irlanda del Nord, playoff dei Mondiali del prossimo anno
Secondo quanto riferisce Il Giornale, a preoccupare Gattuso è soprattutto lo stato di forma dei calciatori dell'Inter (Esposito a parte), in evidente calo nelle ultime settimane:
"Il forfait di Bastoni preoccupa almeno quanto lo stato di forma degli interisti, l'asse portante di questa nazionale. Bene solo Pio Esposito, che però non è titolare in azzurro. Le prestazioni di Bаrella e Dimarco nelle ultime settimane sono state al di sotto delle attese, vedi anche l'ultima a Firenze".
(Fonte: Il Giornale)
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