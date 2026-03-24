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Giornale – Italia, domani l’Irlanda del Nord: preoccupa lo stato di forma degli interisti

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Domani l'Italia affronta una partita assolutamente decisiva contro l'Irlanda del Nord, playoff dei Mondiali del prossimo anno
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Domani l'Italia affronta una partita assolutamente decisiva contro l'Irlanda del Nord, playoff dei Mondiali del prossimo anno.

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Getty Images

Secondo quanto riferisce Il Giornale, a preoccupare Gattuso è soprattutto lo stato di forma dei calciatori dell'Inter (Esposito a parte), in evidente calo nelle ultime settimane:

Inter Barella
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"Il forfait di Bastoni preoccupa almeno quanto lo stato di forma degli interisti, l'asse portante di questa nazionale. Bene solo Pio Esposito, che però non è titolare in azzurro. Le prestazioni di Bаrella e Dimarco nelle ultime settimane sono state al di sotto delle attese, vedi anche l'ultima a Firenze".

(Fonte: Il Giornale)

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