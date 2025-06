L'Italia ha scelto di ripartire da Gennaro Gattuso: l'ex centrocampista ha raccolto l'eredità di Luciano Spalletti e proverà ora a conquistare il pass per il Mondiale 2026. Il nuovo ct avrà poco tempo per sperimentare e quindi, come scrive La Gazzetta dello Sport, ripartirà da alcune certezze: "Le prime telefonate però saranno per i giocatori, a iniziare da capitan Donnarumma e dagli altri elementi chiave nello spogliatoio: gli interisti Barella, Bastoni e Dimarco, ma anche Tonali e Di Lorenzo".