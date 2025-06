CdS / Italia, l’ultima di Spalletti con Frattesi: vinto il ballottaggio con Barella

Il ct uscente punta su una squadra più offensiva: Cambiaso e Dimarco titolari, Tonali confermato. Serve una goleada per restare in corsa

Alessandro De Felice Redattore 9 giugno 2025 (modifica il 9 giugno 2025 | 11:02)

L’Italia affronterà la Moldova con una formazione rinnovata e a trazione anteriore, nell’ultima partita di Luciano Spalletti da commissario tecnico. Il ct ha confermato in conferenza l’intenzione di chiudere con una prestazione convincente: “Speriamo di lasciare qualcosa di buono a chi arriverà”.

A centrocampo ci saranno Samuele Ricci in regia e Davide Frattesi come mezzala, quest’ultimo preferito a Nicolò Barella, apparso sottotono contro la Norvegia e destinato alla panchina. Sandro Tonali sarà l’unico confermato, inamovibile per rendimento e forma fisica.

Sulle fasce, spazio dal 1’ minuto per Andrea Cambiaso e Federico Dimarco, con Riccardo Orsolini in ballottaggio per il ruolo di ala destra. In attacco, confermati Mateo Retegui e Giacomo Raspadori, ma Lorenzo Lucca potrebbe avere spazio nel corso del match.

In difesa, fuori Bastoni per un problema al ginocchio rimediato a Oslo. Spalletti ha testato Coppola, Ranieri e Rugani, mentre Giovanni Di Lorenzo, acciaccato, resta in dubbio: potrebbe partire dalla panchina per precauzione.

La Nazionale ha un solo obiettivo: vincere segnando il più possibile per recuperare sulla Norvegia, avanti di 10 reti nella differenza gol. La sfida al Mapei Stadium sarà decisiva per rimettere in carreggiata il cammino azzurro verso il Mondiale.

(Fonte: Corriere dello Sport)