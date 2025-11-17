All’indomani della sconfitta per 4-1 dell’Italia a San Siro contro la Norvegia, il Corriere dello Sport analizza la prova degli Azzurri di Gattuso nel consueto appuntamento con le pagelle.
Italia-Norvegia, pagelle CdS: Pio Esposito già certezza, Dimarco moto perpetuo
Andiamo a scoprire i voti e i giudizi dei giocatori dell’Inter impegnati ieri sera.
Bastoni 4,5: Con Dimarco si intende a meraviglia, la fascia è casa loro, fa un lavoro prezioso non solo in copertura, ma anche in avanti. Cala vistosamente nella ripresa, ne beneficia Haaland sul 3-1.
Frattesi 4: Fuori dal coro per i primi minuti, non riesce ad entrare nell’ingranaggio. Si segnala per un corpo a corpo con Haaland, al quale cede diversi centimetri, senza arretrare.
Barella 5: Vertice alto a centrocampo, fra le linee, in difesa a fare legna: peccato per quell’entrata su Ryerson a pochi secondi dalla fine del primo tempo che gli è costata il giallo.
Dimarco 6: Un giocatore straordinario, tagliente come una lama di bisturi: primo tiro della partita e poi l’assist per Pio Esposito in 11’. E’ un moto perpetuo, ci riprova anche nella ripresa.
Pio Esposito 6: L’Equipe gli ha dedicato un servizio, ieri: «La grande speranza del calcio italiano». Più che speranza, una certezza. Segna il terzo gol in cinque gare azzurre, sfiora di testa il raddoppio.
