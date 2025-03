Le pagelle degli interisti dopo il ko dell’Italia contro la Germania a San Siro. Brilla ancora Nicolò Barella secondo il Corriere dello Sport: “Autentico fuoriclasse (d’altronde, raggiunto Rivera a 60 gare azzurre), gli riesce tutto (o quasi) al massimo dei giri: recupera, ripulisce palloni, ispira, rifinisce, è un punto di riferimento costante e continuo. Non molla mai”, si legge. Voto 6,5 per lui.

Stecca invece Alessandro Bastoni: “Due incertezze ci costano caro: non scala su Klaindienst (1-1), si perde Goretzka (1-2). Peccato, perché il pallone per Barella era stato delizioso, oltre che tremendamente efficace e nel complesso non era andato male”. Voto 5 per lui, è tra i peggiori in campo.