"Ben più appuntito si è rivelato l’assetto dell’Italia, come da azione dell’1-0: sul lancio da lontano di Bastoni, arresto di Barella con smistamento per Politano, il cui cross rasoterra ha spinto l’affannato Tah all’assist involontario per Tonali, il cui gol, sotto la curva Sud, ha il sapore del rimpianto per i milanisti. Lo stesso transfuga a Newcastle e Kean hanno poi obbligato Baumann alla respinta, ribadendo l’inesattezza dell’equazione tra i gol e le statistiche sul possesso palla. Li garantiscono, piuttosto, gli uomini".

"Dei cambi tedeschi nell’intervallo ha subito funzionato quello tra Burkardt e Kleindienst, che ha segnato di testa, smarrito da Di Lorenzo sul cross di Kimmich. La spia della scarsa attenzione, mentre il regista Rovella subiva la crescita atletica di Goretzka fino alla sostituzione con Ricci in contemporanea con la staffetta tra Politano e il poco vitale Bellanova, si è accesa invano per il salvataggio di Donnarumma su Kimmich".

"Ai tentativi di Udogie, Kean e soprattutto Raspadori è seguito il corner fatale, dopo l’ingresso del vivace Maldini. La conversione alla marcatura a uomo non ha impedito a Goretzka di anticipare Bastoni. Spalletti ha chiuso con Lucca e Frattesi, per risparmiare Kean e Barella in vista di Dortmund: quasi un sesto senso, anche per l’infortunio al ginocchio di Calafiori che non sembra lieve".