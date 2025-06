Come sottolinea il Corriere della Sera , mai prima d’ora un c.t. era stato ufficialmente esonerato e poi rimandato in panchina per una partita. Accadrà stasera a Reggio Emilia, contro la Moldova, in una sfida che l’Italia ha l’obbligo di vincere dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia.

"Luciano all’inizio parla con voce ferma e senza scatti dall’Aula Magna, in una domenica pomeriggio afosa. Una vigilia trasformata in un’altra giornata epocale. E surreale. Gravina, l’uomo che ha deciso la sterzata, è seduto in platea, in mezzo ai giornalisti, silenzioso e vagamente polemico. Già proiettato nel futuro: la prima scelta per ripartire è Claudio Ranieri, magari senza costringerlo a lasciare il ruolo di consulente dei Friedkin. Pioli l’alternativa. Spalletti, invece, racconta le ultime ore con lucidità e senza fare sconti a se stesso".