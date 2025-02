"C'è più Juve all'inizio della ripresa, l'Inter sembra pagare lo sforzo per sostenere il ritmo asfissiante che non ha prodotto effetti sul risultato. E puntuale quando scade l'ora di gioco ecco il classico triplo cambio di Inzaghi: Thuram per Taremi subito dopo la dormita in contropiede dell'iraniano, mentre Carlos Augusto e Zalewski sostituiscono rispettivamente Bastoni e Dimarco. Motta era già corso ai ripari con Cambiaso per Savona. Quando Thuram alza male di testa sopra la traversa si capisce che è una notte stregata per l'Inter mentre per la Juve è gioia. Se effimera lo si capirà mercoledì in Champions".