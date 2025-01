Contro l'Atalanta la Juventus ha centrato il tredicesimo pareggio in venti gare di campionato

Contro l'Atalanta la Juventus ha centrato il tredicesimo pareggio in venti gare di campionato. Cammino lento quello della squadra bianconera allenata da Thiago Motta. Dalle colonne del Giornale, Tony Damascelli analizza il momento della Juve non senza critiche.

"Bianconeri più belli, si fa per dire, del solito ma con scelte bizzarre, anche queste ribadite, dell’allenatore squalificato, al gol di Kalulu su idea di McKennie, pensate un po’ che coppia di attaccanti, ha replicato Retegui. Nel mezzo fischi e insulti meritati del popolo bergamasco per Koopmeiners che è stato il migliore dell’Atalanta, apatico, inutile mentre Percassi in tribuna sghignazzava pensando ai 60 milioni versatagli dai torinesi. Solita sostituzione sciocca di Motta che ha tolto dal campo Thuram il più lucido con McKennie, dei suoi, ma ormai è storia vecchia".