L'Inter si prepara per la sfida di domenica sera contro la Juve, Inzaghi dovrebbe schierare i titolari. Dubbio in difesa

In vista della partita di domenica sera, Inzaghi dovrebbe recuperare sia Thuram che Arnautovic. I due attaccanti si sono allenati a parte, ma dovrebbero recuperare per il big match. Dopo la grande prestazione al rientro contro la viola di Acerbi, dubbio per il centrale di difesa per Inzaghi.