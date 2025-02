"«La prima arte che devono imparare quelli che aspirano al potere è di essere capaci di sopportare l’odio», disse un bel giorno. Oggi c’è chi sostiene con malizia che la nuova Signora sia quella vestita di nero e d’azzurro per la sua capacità di influenzare la repubblica del pallone. La società guidata da Marotta è amata e, di conseguenza, è pure odiata da molti. Mentre gli altri, i bianconeri, hanno cambiato identità al punto da non riconoscersi più neppure nell’idea che “vincere è l’unica cosa che conta”. Insomma, s’è ribaltato il mondo", scrive il giornale per raccontare la gara che questa sera si giocherà allo Juventus Stadium. In palio punti scudetto per i nerazzurri e punti Champions per la rivale che non ha nessuna intenzione di farsi da parte.