5,5 per Dimarco e i due dalla panchina, Thuram e Carlos Augusto mentre bocciatura (voto 5) pesante per Barella e Lautaro ("Partecipa allo sviluppo della manovra, dà anche una mano dietro. Ma è troppo precipitoso nelle conclusioni, tanto da far ricordare il Toro della prima parte di stagione. Eppure un paio erano perfino comode"). Il voto più basso è per Taremi, 4,5: "Deludente soprattutto come atteggiamento. Sbuca all’improvviso e si inventa una spettacolare rovesciata. E’ l’unico guizzo. E quando spreca malamente un contropiede la sua gara finisce"