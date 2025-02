Nel gran calderone di considerazioni che riguardano la vigilia di Juve-Inter parte consistente riguarda le polemiche arbitrali dell'ultimo periodo. Inevitabile, con una posta in palio così alta. E in una gara dal significato così importante. Lo sottolinea anche Il Giornale in edicola oggi: "Può risultare diabolico giocare un Juventus-Inter che vale rispettivamente per Champions e scudetto in fondo a polemiche arbitrali senza soluzione di continuità. Una premessa che peggiore non si può per una sfida che annega la sua storia nei veleni".