"Mancini e Tudor non sono spaventati né dalla corsa al quarto posto né dal Mondiale per Club e sarebbero pronti a raggiungere Torino anche domani. Entrambi, però, di base vorrebbero un contratto più lungo, anche per la stagione 2025-26. Alla Continassa, invece, nel caso preferirebbero un traghettatore, anche per non precludersi la possibilità di arrivare a uno tra Antonio Conte (Napoli), Stefano Pioli (Al-Nassr) e Gian Piero Gasperini (Atalanta) a fine campionato. Per tutti questi motivi, chi tra Tudor e Mancini aprirà per primo a un accordo di soli 4 mesi potrebbe bruciare il rivale sul tempo. Motta permettendo. A meno che non sia la Juventus ad aprire a un contratto di un anno e mezzo (in quel caso sarebbe favorito Mancini). Zidane resta il sogno (forse) impossibile: andrebbe convinto a mettersi in discussione per pochi mesi, però oltre che vincente, carismatico ed ex juventino, sarebbe l’unico in grado di riaccendere l’entusiasmo dei tifosi", scrive la Gazzetta.