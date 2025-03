"Vista la sosta per le Nazionali, analisi e valutazioni continueranno pure oggi perché, volendo cambiare, ora o mai più. Anche se, nella processione davanti alle tv, la parola d’ordine era, «avanti tutti insieme». Non può che essere abbacchiato e deluso pure Thiago, che però non ha perso la fiducia, nella squadra e in sé stesso. Al Franchi è stato un disastro. Erano stati sufficienti meno di venti minuti per un concentrato dell’ultima versione di Madama. Dominio del possesso, appunto, ma un giro palla soporifero e verticalità da pianura Padana, per non parlare della poca qualità nello stretto. E una fase difensiva da ripetizioni a Coverciano: primo attacco viola, corner e gol; secondo, ripartenza Kean-Fagioli-Mandragora, con marcature preventive inesistenti".