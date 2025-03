Mancio libero Chi invece non ha di questi problemi è Roberto Mancini, che dopo aver chiuso con l’Arabia Saudita è libero di accordarsi con chi vuole. Mancio era già stato sondato per sostituire Motta subito ma alla Juventus aveva chiesto la garanzia di restare, cosa che il club non ha voluto concedergli. Resta però un profilo che piace anche se non farebbe felicissima la piazza bianconera a causa del suo passato all’Inter. Il curriculum però garantisce per lui: ha vinto in Italia e all’estero e da ct della Nazionale ha conquistato un Europeo. A Torino ritroverebbe Giorgio Chiellini, ora dirigente, che è stato il suo capitano a Euro 2021.

L’altro ex In Arabia allena attualmente Stefano Pioli, da settembre scorso alla guida dell’Al-Nassr, dove gioca Cristiano Ronaldo. Ex difensore, ha indossato la casacca bianconera dal 1984 al 1987, vincendo oltre allo scudetto la Coppa dei Campioni, la Supercoppa Europea e l’Intercontinentale. Da allenatore ha conquistato il tricolore col Milan da outsider e non gli dispiacerebbe ritornare in Italia, soprattutto in un top club come la Juventus.