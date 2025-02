Prova non sufficiente per tutti gli altri, a partire da Pavard e Acerbi (voto 5,5) così come Mkhitaryan e i subentrati Zalewski, Carlos Augusto e Thuram. Bocciatura pesante per Calhanoglu (5): "È lui il primo a cui Kolo Muani sguscia via sul gol del vantaggio bianconero (ed era ancora fuori area, quindi poteva anche sprecare un fallo). Al di là dell’episodio, prova a restare a galla col mestiere però è ancora molto lontano dalla forma migliore: un’altra settimana di lavoro alla Pinetina non potrà che giovargli". Stesso voto (5) per Dimarco e Taremi mentre il peggiore è Lautaro, voto 4,5: "L’empatia con lo Stadium bianconero è bassissima, come dimostra l’unico gol segnato a latitudini torinesi (nella sfida del 26 novembre 2023) e ieri la tradizione è stata rispettata. Bravo come uomo assist, ma il gol che si divora al 35' del primo tempo sull’assist di Dumfries grida vendetta per uno dal suo curriculum".