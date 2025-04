Non solo Benatia , ieri a San Siro per Milan-Inter. Con l'ex difensore della Juve, ora dirigente del Marsiglia, c'è una trattativa in corso per Luis Enrique. A vedere il derby c'era anche il prossimo avversario europeo dei nerazzurri.

"C’era uno spettatore d’eccezione ieri sera in tribuna a San Siro: Vincent Kompany, tecnico del Bayern, ha studiato da vicino l’Inter, prossima avversaria nell’andata dei quarti di Champions, in programma martedì 8 a Monaco. Intanto la sua squadra continua a perdere pezzi: l’ultimo a fermarsi è stato Raphael Guerreiro, il secondo terzino sinistro finito fuori uso dopo Alphonso Davies (rottura del crociato). L’esterno portoghese ieri non si è allenato in gruppo ma ha lavorato a parte e a Monaco è subito scattato l’allarme: Guerreiro è in dubbio per la partita di Bundesliga di venerdì contro l’Augsburg e in bilico anche per la sfida con l’Inter. Se confermato, lo stop complicherebbe ulteriormente la vita a Kompany, che oltre a Davies in difesa deve fare a a meno anche di Upamecano e Ito (più Neuer in porta, Pavlovic a centrocampo e Coman in attacco)", scrive La Gazzetta dello Sport.