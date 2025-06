Secondo La Nazione, il club nerazzurro, dal canto suo, non intende alzare troppo il prezzo dell’attaccante, considerando anche l'investimento originario e le possibilità di cederlo senza perderlo a zero.

Esposito arriva da una stagione all’Empoli in prestito durante la quale ha messo a segno 8 gol in Serie A, confermando i suoi progressi e le capacità di finalizzazione.

Sul fronte Fiorentina, è Pradè a spingere per l’acquisto dell’attaccante, individuato come il sostituto ideale per Lucas Beltran. La Nazione sottolinea come Beltran, arrivato a Firenze due stagioni fa per 18–20 milioni, mai abbia convinto del tutto, fermandosi appena alla doppia cifra complessiva in tutte le competizioni .