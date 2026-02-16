Il giorno dopo Inter-Juventus, Federico La Penna, discusso arbitro della partita, si è protetto nella riservatezza con la sua famiglia, raccogliendo però il materiale necessario da presentare come denuncia alla Polizia Postale. Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, il direttore di gara romano ha ricevuto minacce inaccettabili:
Inter-Juve, ore difficili per La Penna: “L’arbitro ha presentato denuncia alla Polizia per…”
"Non ha avuto il tempo di assorbire l’errore commesso a San Siro. Né quello di provare a capire come poter evitare che qualcosa del genere si ripeta, se non con l’aiuto dei giocatori. Il duro faccia a faccia con Comolli e la reazione di Chiellini nel tunnel dello stadio hanno fatto da booster".
"Perché il giorno dopo Federico La Penna, l’arbitro di Inter-Juve, l’ha trascorso più che altro a riordinare le idee e raccogliere materiale per sporgere denuncia alla Polizia postale. Preoccupato, prima di tutto, per l’incolumità e la serenità della famiglia, moglie e due bambine piccole, viste le pesanti minacce di morte ricevute. Via social, al momento: il web è stato inondato da frasi vergognose, alcune inaccettabili".
