Il giorno dopo Inter-Juventus, Federico La Penna, discusso arbitro della partita, si è protetto nella riservatezza con la sua famiglia, raccogliendo però il materiale necessario da presentare come denuncia alla Polizia Postale. Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, il direttore di gara romano ha ricevuto minacce inaccettabili:

"Non ha avuto il tempo di assorbire l’errore commesso a San Siro. Né quello di provare a capire come poter evitare che qualcosa del genere si ripeta, se non con l’aiuto dei giocatori. Il duro faccia a faccia con Comolli e la reazione di Chiellini nel tunnel dello stadio hanno fatto da booster".