"Perché se Lautaro versione bomber aveva un difetto, quello era il basso apporto realizzativo in Champions. In questa edizione della Champions, invece, il numero dieci nerazzurro ha saputo trovare la porta come mai in precedenza, diventando con 9 gol il recordman dell’Inter in una singola edizione della competizione, eguagliando Hernan Crespo nel ’02-03".