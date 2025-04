Dall’arrivo a Milano nell’estate del 2018, la crescita del numero 10 interista è stata costante e inarrestabile. Il passaggio naturale alla fascia da capitano ha sancito la sua definitiva maturazione. Dopo qualche critica ricevuta nelle precedenti edizioni europee per un rendimento non all’altezza, Lautaro ha risposto con i numeri: in questa edizione di Champions League ha già messo a segno otto gol in undici partite, viaggiando alla media di una rete ogni 81 minuti. Un miglioramento significativo rispetto all’annata della finale di Istanbul, quando ne realizzò solo tre in tredici gare. Il sogno dichiarato è quello di sollevare la coppa dalle grandi orecchie con la fascia al braccio, aprendo così la strada verso un obiettivo ancora più ambizioso: il Pallone d’Oro.