È stata la vicenda più calda di luglio in casa Inter: la tensione "a distanza" tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu ha fatto discutere e dividere, e in molti davano per scontata la separazione. Oggi, invece, il caso appare rientrato, con il turco che sembra aver messo da parte il suo desiderio di giocare in patria e l'argentino che lo ha riaccolto in squadra, con tanto di foto insieme e sorridenti a suggellare l'intesa.