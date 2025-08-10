È stata la vicenda più calda di luglio in casa Inter: la tensione "a distanza" tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu ha fatto discutere e dividere, e in molti davano per scontata la separazione. Oggi, invece, il caso appare rientrato, con il turco che sembra aver messo da parte il suo desiderio di giocare in patria e l'argentino che lo ha riaccolto in squadra, con tanto di foto insieme e sorridenti a suggellare l'intesa.
Lautaro e Calhanoglu, pace fatta per davvero: a Montecarlo il segnale più evidente
Tra l'attaccante argentino e il centrocampista turco è tornato il sereno dopo le incomprensioni post Mondiale per Club
Immagine di facciata? Forse. Ma il segnale più significativo della pace tra i due si è visto a Montecarlo, in occasione dell'amichevole contro il Monaco. Lo spiega La Gazzetta dello Sport: "Le sue dichiarazioni a Charlotte, dopo l'eliminazione mondiale, hanno fatto da sottofondo a lungo al racconto dell'estate nerazzurra, almeno fino alla pace teatrale con Calha a favore di social. Al di là delle immagini posate in salotto, il cielo tra i due compagni è tornato sereno per davvero: a Montecarlo proprio il capitano è stato il primo a difendere il turco, espulso senza un motivo. Insomma, il Toro ha ritrovato il suo status di guida".
