Stasera non è solo una finale. È la finale. Per l’Inter, per i suoi tifosi, per Simone Inzaghi. Ma soprattutto, per Lautaro Martinez, che questa notte può scrivere la pagina più importante della sua carriera. La Champions League è l’unico trofeo che manca nella sua collezione personale. "In più, sollevando la Coppa, diventerebbe automaticamente il grande favorito per il prossimo Pallone d’oro. Nella testa di Lautaro, però, non ci sono traguardi personali".