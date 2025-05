Per l'occasione Inzaghi ritrova Lautaro e non solo, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Lautaro non sarà il solo a rimettere minuti nelle gambe in vista della grande notte di Monaco: anche Frattesi, l'uomo che ha deciso col Barça, si è preso il suo tempo per recuperare da un problema all'addome ed è tornato in gruppo in tempo per la trasferta di Como. Come per Lautaro, anche per lui è prevista una fetta di partita. Non sono stati convocati invece Pavard e Zielinski, che pure ieri hanno lavorato a parte. Se la condizione dovesse migliorare in queste ore, comunque, non è da escludere che i due vengano aggregati alla squadra all'ultimo momento".