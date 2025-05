"Nel dettaglio, è domani la giornata più delicata, quella in cui potrebbe arrivare un passo avanti sostanziale nel recupero. Se poi lunedì, alla vigilia, Lautaro dovesse essere inserito in gruppo, allora sparirebbero i dubbi, ma lo staff valuta anche la semplice possibilità di portarlo in panchina come arma in corsa per un finale convulso: anche a scartamento ridotto, l’Inter con in campo Lautaro ha tutt’altro status. L ’argentino è un leader emotivo, oltreché tecnico, è lui a soffiare anche da fuori sul fuoco delle motivazioni. Il rientro dell’argentino non sarebbe un “miracolo” e neanche una forzatura rischiosa, ma solo un decorso particolarmente rapido per infortuni lievi di questo tipo".