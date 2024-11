L'Inter è attesa dalla sfida contro il Venezia con l'obiettivo di centrare i tre punti per mantenersi nei piani alti della classifica, in attesa poi di affrontare l'Arsenal mercoledì e il Napoli domenica prossima a San Siro:

"Inzaghi non aspetta solo il vero Calha ma anche il miglior Lautaro: l’argentino ha vinto il Golden Foot ma è rimasto deluso dal viaggio a Parigi per il settimo posto nel Pallone d’Oro e forse ne avrà tratto la conclusione che per arrivare sul podio bisogna lasciare il segno in Champions, non bastano la Copa America, l’appoggio incondizionato di Messi e tanto meno il dominio in serie A".