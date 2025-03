Tiene banco in questi giorni il caso legato alla presunta bestemmia di Lautaro Martinez dopo Juventus-Inter di qualche settimana fa. La Procura Federale ha infatti acquisito le immagini con l'audio che confermerebbe l'espressione blasfema da parte del capitano nerazzurro. Ecco le ultime da La Gazzetta dello Sport: "Ieri è rimbalzato sui social il caso Cambiaso, relativo non alla sfida dell’Allianz come Lautaro, ma a quella dell’andata. Anche allora il labiale del giocatore rivelava una frase blasfema, ma senza audio - come da regolamento - il Giudice Sportivo non era potuto intervenire squalificandolo per una giornata: mancava infatti la certezza assoluta di quanto detto (il dubbio, tanto per essere chiari, è tra dio e zio). La stessa cosa, giusto per fare capire che non è una questione tra i due club, era accaduta la scorsa stagione a Cristante in Roma-Juve.