"Il 10 contro il 10. Chi lo veste il 10, Lautaro. E chi lo fa, Kane. Uno che si sbaglia definirlo solo un centravanti, perché molte delle cose buone che fa, sono lontano dall’area. E su quelle dentro, cosa dire? Primo giocatore inglese ad andare in doppia cifra in un’edizione di Champions, l’attuale: 10 gol in 11 partite, 39 in 55 gare totali nel torneo. Servono altri numeri? No. Serve una frase di Lautaro, al forum in Gazzetta di 11 mesi fa: «Sono allo stesso livello di gente come Kane, Lewandowski e Mbappé». Eccola qui, l’occasione per il Toro di dimostrarlo. Volendo costruire un gioco, oggi Kane, domani (in semifinale) Lewa, dopodomani (in finale) Kylian. Ok, meglio pensare al presente", spiega La Gazzetta dello Sport.