Lautaro, serata no. “Taremi non lo aiuta ma l’argentino contro la Juve…”

"Il killer instinct si è tenuto alla larga da Lautaro, incapace di incidere in una notte che andava azzannata. Invece il Toro negli ultimi venti metri è mancato in quello che da sempre lo contraddistingue, lasciando nelle istantanee dello Stadium almeno due conclusioni maldestre per sprecare gli assist di Dumfries e Zalewski. Prima un pallone spedito altissimo, poi un altro masticato e nel complesso sempre ben distante dall’impensierire Di Gregorio". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla serata no di Lautaro.