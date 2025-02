"In questo lungo rosario di punti gettati via negli scontri diretti, uno spreco che rischia di mandare al macero la stagione, c’è una triste costante nerazzurra. La stecca dei big, quelli che un tempo si caricavano la squadra sulle spalle e la trascinavano fischiettando su una stella, da Calhangolu a Dimarco, da Barella a Lautaro e compagnia. Soprattutto loro, gli attaccanti, sono quelli che “falliscono” maggiormente in queste partite e il derby di Italia è lì a certificarlo. L’Inter ha avuto la colpa grave di non aver segnato almeno un gol tirando complessivamente 11 volte, 9 in porta e 2 fuori. Alcune di queste, però, erano occasioni succulente, sbagliate sul più bello dal cannoniere principe. In una serata in cui per una caviglia dolorante non poteva partire dall’inizio Marcus Thuram (e, alla luce dei fatti, forse non sarebbe potuto neanche entrare dalla panchina…), si è accentuata la Lautaro-dipendenza dell’Inter", scrive La Gazzetta dello Sport.