"Perché il capitano ha riposato di più rispetto al no-stop di un anno fa, quando decise di tagliarsi le ferie per tornare in anticipo in Italia e mettersi al servizio della sua Inter, ma il mondo nel frattempo si è capovolto. Stavolta invece Lautaro riattaccherà la spina dopo una stagione senza titoli in bacheca, per la prima volta dopo quattro annate ricche di soddisfazioni. Sarà strano, sì, ma anche parecchio motivante. E il capitano è pronto, ha cominciato già a giugno durante il Mondiale per Club: è stato tra i primi a voltare pagina dopo l’addio di Inzaghi e a mettersi a disposizione di Chivu, che lo metterà al centro del progetto. Cambieranno i sistemi di gioco, le posizioni in campo e le gerarchie diventeranno più flessibili, ma Lautaro non si discute", sottolinea La Gazzetta dello Sport.