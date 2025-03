Non sarà una partita banale per Lautaro Martinez, quella di questa sera a Rotterdam tra Feyenoord e Inter: il Toro insegue la storia

Non sarà una partita banale per Lautaro Martinez, quella di questa sera a Rotterdam tra Feyenoord e Inter. Attualmente appaiato a Mazzola come miglior marcatore della storia dell'Inter in Coppa dei Campioni/Champions League, infatti, l'argentino può diventare il numero uno solitario in classifica. Scrive la Gazzetta dello Sport: