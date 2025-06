Inter, Lautaro lavoro da capitano. Il Toro spende tempo coi giovani: “Nelle ore del ritiro…”

"I due argentini. Il capitano e il ragazzino. A regalare la prima vittoria all’Inter di Chivu sono stati Lautaro Martínez e Valentín Carboni, entrambi in gol nel secondo tempo con reti improbabili, per ragioni diverse. Bellissima la prima del Toro, una rovesciata in torsione che il diretto interessato, a caldo, ha commentato così: «Non so come ho fatto quel gol, perché non l’ho ancora rivisto». Astuta e figlia dell’istinto, invece, la seconda, segnata nel secondo minuto di recupero dal ventenne di Buenos Aires, mancino puro che con pragmatismo ha aperto il piattone. Così l’Inter, ora a 4 punti, si prepara ad affrontare il River Plate nell’ultima giornata del girone. E dire che la partita si era messa malissimo, con l’Urawa Red Diamonds – ottavi in classifica nel campionato giapponese – che per 77 minuti hanno sognato l’impresa da cartoon di Holly e Benji, battendo la finalista di Champions League", scrive Repubblica.