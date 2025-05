Si parlerà per anni a venire di questo 4-3 di stordente bellezza, ma pure del recupero-lampo del capitano nerazzurro, più forte pure della logica dopo l’infortunio di Montjuic. Anche perché Lautaro non è solo un capitano, ma un leader politico. La bandiera e l’esempio. Dopo il dolore in Catalogna e una volta scoperto che non c’era lesione al flessore dispettoso, è iniziata la risalita che lo ha portato a vivere una notte che più da pazza Inter non si può. Eppure, anche a mezzo servizio e fino alla sostituzione al minuto 71, l’argentino ha lasciato un’orma gigantesca: sia nel primo gol che ha fatto tremare San Siro, sia nel modo furbo in cui si è procurato il rigore dello 0-2, ma soprattutto nella generosità a tratti commovente. Poi, nel secondo tempo, quando soffiava una buriana terribile dalla Catalogna, è andato in apnea come il resto della compagnia.