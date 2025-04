Già nella passata stagione l’obiettivo era lo stesso, ma le cose non andarono come sperato. Nonostante un’annata eccellente con la maglia nerazzurra e quella dell’Argentina, culminata da titoli e da prestazioni da capocannoniere, il suo settimo posto nella classifica finale di France Football – che incoronò Rodri – lasciò un retrogusto amaro. L’obiezione dei giurati, all’epoca, fu chiara: mancava ancora la firma in una grande notte internazionale, un timbro personale in una sfida cruciale.