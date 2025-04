Rientrato dall'infortunio, Lautaro Martinez voleva essere ancora una volta decisivo. Con lo staff tecnico aveva concordato di giocare 60-65' e così è stato. Ma è rimasto comunque deluso del cambio, anche perché capiva che l'Inter era in difficoltà e voleva dare il suo contributo.

"Il manifesto di un’Inter delusa restano gli occhi di capitan Lautaro, sostituito da Correa al 65’. Il numero 10 dell’Inter, una volta vista la lavagnetta col suo numero, ha scosso un paio di volte la testa. Una sorta di «no, io no, io non voglio uscire», ma non c’è nessun caso. Il minutaggio della punta, reduce dal leggero infortunio che gli ha fatto saltare il successo con l’Udinese a San Siro, era stato concordato ad Appiano nei giorni scorsi, ma l’adrenalina gli ha fatto scuotere la testa al momento del cambio", spiega La Gazzetta dello Sport.