"Mai come quest’anno Lautaro sarà in piena corsa per il riconoscimento individuale più prestigioso al mondo. Lo scorso ottobre l’argentino è rimasto parecchio deluso dal 7° posto, ma senza competizioni tra nazionali in programma e magari con una Champions vinta da protagonista, la sua candidatura diventerebbe autorevolissima. Ecco, tutto quello che mancava a Lautaro e che quest’anno ha raggiunto: uno status da killer anche in Europa. In sfide come quelle contro Barcellona e Bayern, infilate entrambe. I centri in Champions adesso sono 9, come il record nerazzurro di Hernan Crespo nella stagione 2002-03. Per far volare l’Inter e credere davvero nel Pallone d’oro. Anche perché la concorrenza, con le stelle del Barça probabilmente fuori, si ridurrà tutta alla finale in programma il 31 maggio a Monaco di Baviera. La rosa dei papabili, in tempi di Conclave, si limiterà presumibilmente ai nomi di Lautaro, Donnarumma e Dembélé".