Deve essere in qualche modo anche la sua partita. Lautaro Martinez tornerà dal primo minuto in Lazio-Inter, dopo il turno di riposo dall'inizio in Champions League. Il capitano nerazzurro vuole scacciare via il momento di difficoltà e le critiche anche per gli ultimi errori sotto porta: il desiderio di trascinare la squadra in una notte così importante è tremendamente forte. Su di lui si concentra il focus che propone oggi il Corriere della Sera: