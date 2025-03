"Come al solito Lautaro ha dettato la linea da seguire ai compagni, senza mai tirarsi indietro su nessun pallone e andando continuamente in lotta con i tre difensori di casa, in particolare con lo svedese Hien per disinnescare le trappole studiate da Gasperini. In una stagione costellata da alcune difficoltà, soprattutto nella prima parte, il gol di ieri in uno scontro diretto rappresenta per Lautaro una sorta di novità, visto che fin qui contro una big aveva fatto gol unicamente contro il Milan in Supercoppa prima del ribaltone firmato dai rossoneri. In totale in questo 2025 il capitano interista ha già messo a referto dieci reti, aggiungendo alla prestazione di ieri qualità nelle giocate e un’intesa con Thuram da mal di testa per i difensori avversari".