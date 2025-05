Nell’unica vera occasione però Lautaro non ha tradito, ha spinto comodamente in rete la palla che gli ha dato Dumfries, siglando il suo nono gol di questa Champions League. Per un giocatore dell’Inter si tratta di un record eguagliato, proprio come aveva fatto Hernan Crespo nell’edizione 2002/2003. Da un argentino all’altro, ma se Crespo ci era riuscito in 989’, il Toro l’ha fatto in soli 765’ registrando una media di una rete ogni 85’. Come i più grandi attaccanti in circolazione in Europa, proprio dove voleva arrivare da alcuni anni la punta nerazzurra. Il miglior Lautaro di sempre in Champions va tramandato ai posteri, ha fatto gol in tutte le partite più importanti ed è rimasto al fianco dei compagni anche ieri sera, soffrendo in panchina dopo la sostituzione prima di unirsi alla festa".