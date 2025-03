"L’argentino sta bene, quello accusato nel finale contro il Monza era un semplice affaticamento accusato durante un ripiegamento difensivo. Va considerato a disposizione per domani, ma nella logica delle alternanze ci sta che sia lui a partire fuori domani sera, magari lasciando spazio dall’inizio a Thuram. Così facendo, il tecnico avrebbe dosato le energie della ThuLa facendo disputare dall’inizio ai due attaccanti solo una delle due partite in calendario tra Rotterdam e Bergamo. E sì che Lautaro ha bisogno di un po’ di riposo. Il dato del Toro è impressionante: delle 17 partite ufficiali giocate dall’Inter nel 2025, il capitano ne ha giocate dall’inizio 16, saltando solo il quarto di Coppa Italia contro la Lazio. Thuram, viceversa, contro il Monza - pur sbagliando negli episodi - è sembrato in crescita di condizione rispetto a Napoli e pure rispetto alla gara di Rotterdam, dove comunque era stato decisivo con un gol per la vittoria. Con lui, domani sera, dovrebbe far coppia Taremi", si legge su La Gazzetta dello Sport.