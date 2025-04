Nel momento di sofferenza ha lottato come un leone per recuperare palla e far ripartire la squadra. Poi ha colpito in modo fantastico

Andrea Della Sala Redattore 9 aprile 2025 (modifica il 9 aprile 2025 | 12:02)

Impresa Inter trascinata dal suo capitano. Nel momento di sofferenza ha lottato come un leone per recuperare palla e far ripartire la squadra. Poi ha colpito in modo fantastico, certificando la sua crescita totale, anche europea. Lautaro stellare.