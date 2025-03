"Dice Vieri che solo “i falliti” potevano pensare che Lautaro fosse in crisi. Aveva ragione Bobo. Perché il Toro è un po’ come il Cavaliere Nero della famosa battuta di Gigi Proietti: è sempre meglio non andare a stuzzicarlo. Sempre meglio, per gli avversari, evitare di sottovalutarlo, di sottovalutarne il momento. Perché il gol che fa ieri sera pesa come l’oro: il settimo in carriera all’Atalanta, buono per la 200 a vittoria con la maglia dell’Inter, un profumo di scudetto che arriva in tutta Italia, isole comprese. Non s’è stufato, il capitano, di alzare le braccia al cielo. Come fosse arrivato ieri ad Appiano. Perché la verità è che un trofeo tira l’altro".