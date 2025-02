"Le buone notizie arrivano dalla fascia, dove Dimarco è in palla ma sbaglia troppo in avanti mentre Correa scialacqua la titolarità con una prova poco ordinata: dopo l’infortunio la situazione non migliora, visto che Taremi si fa vivo solo nel finale ma senza pungere. Nel momento del bisogno, ecco che torna in cattedra il capitano. Lautaro soffre la mancanza di Thuram in maniera pazzesca ma è sempre letale nel piatto forte della Beneamata: il gol su calcio d’angolo. Il Toro spreca male la doppietta nel finale ma consegna tre punti che valgono il sorpasso prima dello scontro scudetto. Tutto sommato una buona serata per Inzaghi, specialmente visto come le rivali si siano tirate la zappa sui piedi. Sabato sera al Maradona potrebbe cucirsi un pezzo di scudetto sul petto".