"All’orizzonte rimangono due trofei, con ambizioni intatte, e per tentare di tenerli per mano nel mese di maggio servirà sempre presentarsi in campo con il miglior Lautaro. Sarà possibile titolare anche contro la Roma domenica dopo pranzo e, soprattutto, in Catalogna il mercoledì successivo. Inzaghi non vuol sentir parlare di stanchezza, ma la fatica è evidente, in testa il capitano che nelle ultime 6 partite ha sempre giocato dall’inizio: l’ultima Inter senza Lautaro risale alla sfida contro l’Udinese a fine marzo. Non succederà spesso da adesso fino alla fine della stagione", scrive Gazzetta.